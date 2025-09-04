Підрив "Північних потоків": суд Італії відклав рішення щодо екстрадиції екскапітана ЗСУ

Як пише видання, Апеляційний суд Болоньї відклав до вівторка, 9 вересня, ухвалення рішення щодо запиту Німеччини про екстрадицію 49-річного Сергія Кузнецова, колишнього капітана української армії.

Його затримали 20 серпня в Ріміні під час відпочинку з родиною. Німецька сторона підозрює його в участі у диверсії газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Після п’ятигодинного засідання суд погодився з клопотанням адвоката Ніколи Канестріні про необхідність перегляду умов утримання під вартою у німецьких в’язницях.

Генпрокурор, який спершу підтримав екстрадицію, також наполіг на додатковому розслідуванні, що й стало підставою для відкладення рішення.

Захист Кузнецова посилається на принцип функціонального імунітету, згідно з яким дії, вчинені від імені держави у воєнний час, не підлягають кримінальному переслідуванню.

Також згадується прецедент 2008 року у справі Каліпарі, коли був застосований "принцип прапора", який забороняє переслідувати іноземного військового за службові дії.

Адвокати наголошують, що екстрадиція може призвести до порушення основних прав Кузнецова.

Вони вказують на повідомлення Національного агентства із запобігання катуванням, яке фіксувало переповненість у німецьких тюрмах, випадки утримання людей у камерах без вікон і на матрацах на підлозі.

Сам Кузнецов категорично заперечує будь-яку причетність до підриву газопроводів і наразі перебуває під вартою в Італії, очікуючи на остаточне рішення суду.