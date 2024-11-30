UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Підрив "Північних потоків": у Німеччині встановили підозрюваних

Фото: флаг Німеччини (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вересні 2022 року було підірвано газопроводи "Північного потоку". За ці два роки німецьке слідство просунулося у розслідуванні справи.

Про це заявив генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Spiegel.

За його словами, було встановлено особи двох підозрюваних у тому, що сталося. Водночас Роммель додав, що в цій справі належить ще багато чого зробити..

"Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, якого не слід було очікувати на самому початку", - сказав він.

Роммель також розповів, що наразі тривають зусилля щодо виявлення інших причетних осіб та мотивів скоєного злочину.

На додаток генеральний прокурор уточнив, що слідство ґрунтується на інциденті з пошкодженням газопроводів, які мали відігравати важливу роль у забезпеченні постачання газу до Німеччини.

"Це була велика атака на енергопостачання нашої країни, здатна дестабілізувати місцеву економіку та суспільство незалежно від політичної класифікації", - резюмував Роммель.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року Німеччина видала ордер на арешт драйвера-українця, якого підозрювали в підриві газопроводів "Північний потік" і "Північний потім 2".

Україна зі свого боку відкидає звинувачення в причетності до підривів "Північних потоків".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потікПівнічний потік-2