Підрив "Північних потоків": у Німеччині встановили підозрюваних

За його словами, було встановлено особи двох підозрюваних у тому, що сталося. Водночас Роммель додав, що в цій справі належить ще багато чого зробити..

"Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, якого не слід було очікувати на самому початку", - сказав він.

Роммель також розповів, що наразі тривають зусилля щодо виявлення інших причетних осіб та мотивів скоєного злочину.

На додаток генеральний прокурор уточнив, що слідство ґрунтується на інциденті з пошкодженням газопроводів, які мали відігравати важливу роль у забезпеченні постачання газу до Німеччини.

"Це була велика атака на енергопостачання нашої країни, здатна дестабілізувати місцеву економіку та суспільство незалежно від політичної класифікації", - резюмував Роммель.