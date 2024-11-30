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Підрив "Північних потоків": у Німеччині встановили підозрюваних

Субота 30 листопада 2024 21:52
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Підрив "Північних потоків": у Німеччині встановили підозрюваних Фото: флаг Німеччини (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вересні 2022 року було підірвано газопроводи "Північного потоку". За ці два роки німецьке слідство просунулося у розслідуванні справи.

Про це заявив генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Spiegel.

За його словами, було встановлено особи двох підозрюваних у тому, що сталося. Водночас Роммель додав, що в цій справі належить ще багато чого зробити..

"Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, якого не слід було очікувати на самому початку", - сказав він.

Роммель також розповів, що наразі тривають зусилля щодо виявлення інших причетних осіб та мотивів скоєного злочину.

На додаток генеральний прокурор уточнив, що слідство ґрунтується на інциденті з пошкодженням газопроводів, які мали відігравати важливу роль у забезпеченні постачання газу до Німеччини.

"Це була велика атака на енергопостачання нашої країни, здатна дестабілізувати місцеву економіку та суспільство незалежно від політичної класифікації", - резюмував Роммель.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року Німеччина видала ордер на арешт драйвера-українця, якого підозрювали в підриві газопроводів "Північний потік" і "Північний потім 2".

Україна зі свого боку відкидає звинувачення в причетності до підривів "Північних потоків".

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