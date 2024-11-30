Подрыв "Северных потоков": в Германии установили подозреваемых

В сентябре 2022 года были подорваны газопроводы "Северного потока". Спустя два года немецкое следствие продвинулось в расследовании дела.

Об этом заявил генеральный прокурор Германии Йенс Роммель, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Spiegel .

По его словам, были установлены личности двух подозреваемых в том, что произошло. В то же время Роммель добавил, что в этом деле предстоит еще многое сделать.

"Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, которого не следовало ожидать в самом начале", - сказал он.

Роммель также рассказал, что в настоящее время продолжаются усилия по выявлению других причастных лиц и мотивов совершенного преступления.

В добавок генеральный прокурор уточнил, что следствие основывается на инциденте с повреждением газопроводов, которые должны были играть важную роль в обеспечении поставок газа в Германию.

"Это была большая атака на энергоснабжение нашей страны, способная дестабилизировать местную экономику и общество – независимо от политической классификации", - резюмировал Роммель.