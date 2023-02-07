Підрив підлітків на міні в Ізюмі: постраждалих виписали з лікарні

Підлітків, які постраждали внаслідок вибуху міни-"пелюстка" в Ізюмі Харківської області, виписали з лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківської ОВА.
"Загалом поранення отримали вісім підлітків: семеро з мінно-вибуховими поразками та одна дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Наразі дітей виписали з лікарні, їх життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні Харківської ОВА.
За інформацією медиків, семеро постраждалих віком від 14 до 17 років привезли з району до лікарні в Харкові близько 2:00 4 лютого.
"Більшість уламків від міни витягли ще в районній лікарні. Нам довелося діставати уламки у трьох підлітків. Уламки були виявлені в нижніх кінцівках і м'яких тканинах шкіри", - зазначив дитячий хірург однієї з лікарень Харкова.
Раніше в поліції розповіли подробиці події за участю підлітків, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої 3 лютого в Ізюмі (Харківська область).
Нагадаємо, про цю подію повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, стан усіх дітей задовільний.
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