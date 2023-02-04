Впустив "Лепесток" на зупинці. Відомі подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі

У поліції розповіли подробиці події за участю підлітків, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої 3 лютого в Ізюмі (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Як розповіли в поліції, близько 20:00 їм надійшло повідомлення про те, що на одній із транспортних зупинок підлітки отримали тілесні ушкодження через вибух невстановленого предмета.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 16-річний підліток приніс на зупинку предмет, схожий на міну "Лепесток".

Хлопець розповів, що пристрій знайшов на початку січня у селі Сулігівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток упустив знахідку, яка при падінні здетонувала і вибухнула.