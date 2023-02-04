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Впустив "Лепесток" на зупинці. Відомі подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі

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Ізюм, Субота 04 лютого 2023 13:00
Впустив "Лепесток" на зупинці. Відомі подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі Фото: у поліції розповіли подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У поліції розповіли подробиці події за участю підлітків, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої 3 лютого в Ізюмі (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Як розповіли в поліції, близько 20:00 їм надійшло повідомлення про те, що на одній із транспортних зупинок підлітки отримали тілесні ушкодження через вибух невстановленого предмета.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 16-річний підліток приніс на зупинку предмет, схожий на міну "Лепесток".

Хлопець розповів, що пристрій знайшов на початку січня у селі Сулігівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток упустив знахідку, яка при падінні здетонувала і вибухнула.

"В результаті четверо дівчат та троє хлопців віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Ще одній дівчинці медики діагностували гостру реакцію на стрес", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, про цю подію вчора повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, стан усіх дітей задовільний.

Також раніше ми писали, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

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