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Підрив підлітків на міні в Ізюмі: кількість потерпілих зросла

Фото: кількість потерпілих від вибуху міни в Ізюмі підлітків зросла (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Кількість потерпілих підлітків від детонації міни в Ізюмі зросла до восьми - одна дівчина отримала психологічну травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна в Facebook.

За уточненою інформацією, потерпілих виявилось восьмеро - 3 хлопця і 5 дівчат, віком від 14 до 17 років. Безпосередньо ураження мають семеро з них, а одна дівчина отримала психологічну травму. Наразі всіх підлітків відправили в Обласну дитячу клінічну лікарню №1 Харкова.

"Підліток носив в кишені міну, яку знайшов в селі Сулигівка. Потім вирішив показати друзям. Результат відомий", - написав Мацокін.

Нагадаємо, що 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, внаслідок чого отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

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харков