Підрив підлітків на міні в Ізюмі: кількість потерпілих зросла

Кількість потерпілих підлітків від детонації міни в Ізюмі зросла до восьми - одна дівчина отримала психологічну травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна в Facebook.