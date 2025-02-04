Підрив організатора "тітушок" Саркісяна та атака дронів на НПЗ у Росії: новини за 3 лютого

У московському елітному жилому комплексу "Алые Паруса" стався замах на голову так званої "Федерації боксу "ДНР" і засновника батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. А безпілотники атакували Волгоградський НПЗ й Астраханський газопереробний завод.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 3 лютого - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Сирський відреагував на акти насильства щодо військових ТЦК

Головком Олександр Сирський заявив, що розраховує на повне і всебічне розслідування злочинів, які сталися на Полтавщині, у Рівному та Павлограді.

За його словами, ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини.

До Києва з неанонсованим візитом прибув заступник міністра оборони Польщі

Заступник голови Міністерства оборони Польщі Цезарій Томчик проведе у Києві низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці, повідомили в польському Міноборони.

США у 2024-му поставили Україні лише половину від обіцяної за рік допомоги, - Reuters

Видання з посиланням на двох помічників конгресменів, американського чиновника і законодавця, які знайомі з інформацією, пише, що до листопада нібито було поставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США пообіцяли виділити у 2024 році з американських запасів.

Також джерела Reuters розповіли, що Україна на початок грудня 2024-го отримала лише 30% бронемашин.

Путін хоче зустрітися з Трампом в одній із двох арабських країн

Повідомляється, що Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Видання звертає увагу, що жодна з країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, що завадило йому поїхати до низки країн, включно з Бразилією і Південною Африкою.

Зеленський показав зброю українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них можна побачити снаряди, а також безпілотники.

"Наша українська зброя допомагає берегти життя наших воїнів і здобувати результати на полі бою. Наше оборонне виробництво - це і техніка, і снаряди - збільшує простір нашої безпеки та арсенал можливостей", - зазначив Зеленський.

Рубіо назвав Північну Корею "ізгоєм". У КНДР образились, і заявили про ворожу політику

Під час спілкування із журналістами держсекретар США Марко Рубіо назвав Північну Корею та Іран державами-ізгоями.

У відповідь у Північній Кореї зробили зауваження державному секретарю Марко Рубіо за цю заяву. Там сказали, що його "грубі та безглузді зауваження" не допоможуть інтересам США.

У Москві підірвали організатора "тітушок" та батальйону "АрБАТ" Саркісяна

У московському елітному жилому комплексу (ЖК) "Алые Паруса" пролунав вибух. Стверджують про нібито замах на "кримінального авторитета".

Основна версія подій - замах на голову так званої "Федерації боксу "ДНР" і засновника батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. Внаслідок вибуху він отримав серйозні поранення та був реанімований.

Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ

"Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього - до виконання. Корпусна система потрібна", - зазначив президент Володимир Зеленський.

У МЗС відповіли на слова Дуди про "зростання злочинності" після закінчення війни в Україні

У відомстві зазначили, що Київ вдячний Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто президенту Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.

"Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", - наголосили у МЗС.