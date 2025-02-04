Подрыв организатора "титушек" Саркисяна и атака дронов на НПЗ в России: новости за 3 февраля

В московском элитном жилом комплексе "Алые Паруса" произошло покушение на главу так называемой "Федерации бокса "ДНР" и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. А беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 3 февраля - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Сырский отреагировал на акты насилия в отношении военных ТЦК

Главком Александр Сырский заявил, что рассчитывает на полное и всестороннее расследование преступлений, которые произошли на Полтавщине, в Ровно и Павлограде.

По его словам, ВСУ делают все, чтобы в ходе мобилизационных мероприятий не допускать случаи нарушения прав человека.

До В Киев с неанонсированным визитом прибыл заместитель министра обороны Польши

Заместитель главы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик проведет в Киеве ряд встреч с представителями украинского правительства, а также оборонной промышленности, где в сопровождении руководства PGZ и ее компаний-членов обсудит вопросы укрепления взаимного сотрудничества, сообщили в польском Минобороны.

США в 2024-м поставили Украине только половину от обещанной за год помощи, - Reuters

Издание со ссылкой на двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, которые знакомы с информацией, пишет, что до ноября якобы было поставлено лишь около половины от общей суммы в долларах, которую США пообещали выделить в 2024 году из американских запасов.

Также источники Reuters рассказали, что Украина на начало декабря 2024-го получила лишь 30% бронемашин.

Путин хочет встретиться с Трампом в одной из двух арабских стран

Сообщается, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные места проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Издание обращает внимание, что ни одна из стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, что помешало ему поехать в ряд стран, включая Бразилию и Южную Африку.

Зеленский показал оружие украинского производства

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, продемонстрировав вооружение отечественного производства. Среди них можно увидеть снаряды, а также беспилотники.

"Наше украинское оружие помогает беречь жизни наших воинов и получать результаты на поле боя. Наше оборонное производство - это и техника, и снаряды - увеличивает пространство нашей безопасности и арсенал возможностей", - отметил Зеленский.

Рубио назвал Северную Корею "изгоем". В КНДР обиделись, и заявили о враждебной политике

Во время общения с журналистами госсекретарь США Марко Рубио назвал Северную Корею и Иран государствами-изгоями.

В ответ в Северной Корее сделали замечание государственному секретарю Марко Рубио за это заявление. Там сказали, что его "грубые и бессмысленные замечания" не помогут интересам США.

В Москве взорвали организатора "титушек" и батальона "АрБАТ" Саркисяна

В московском элитном жилом комплексе (ЖК) "Алые Паруса" прогремел взрыв. Утверждают о якобы покушении на "криминального авторитета".

Основная версия событий - покушение на главу так называемой "Федерации бокса "ДНР" и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. В результате взрыва он получил серьезные ранения и был реанимирован.

Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ

"Уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому - к выполнению. Корпусная система нужна", - отметил президент Владимир Зеленский.

В МИД ответили на слова Дуды о "росте преступности" после окончания войны в Украине

В ведомстве отметили, что Киев благодарен Польше за масштабную помощь, оказанную Украине, а также лично президенту Анджею Дуде - за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства.

"В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности", - отметили в МИД.