Підрив Nord Stream міг бути проведений під "чужим прапором", щоб звинуватити Україну, - Пісторіус

За його словами, необхідно чітко розрізняти, чи це була українська група, яка діяла за наказом України, чи проукраїнська група, що діє без відома уряду. "Але я застерігаю від поспішних висновків", - сказав Пісторіус у кулуарах саміту НАТО у Стокгольмі.

Пісторіус заявив, що ймовірність того, що це могла бути "операція під чужим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну", є "такою ж високою".

Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

У повідомленні німецької телекомпанії ARD і газети Zeit стверджується, що німецька влада змогла ідентифікувати човен, який використовувався для диверсійної операції. У ньому йшлося про те, що група з п'яти чоловіків та однієї жінки за підробленими паспортами орендувала яхту у польської компанії, що належить громадянам України, але національність злочинців не встановлена.