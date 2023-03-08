Подрыв Nord Stream мог быть проведен под "чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - Писториус

По его словам, необходимо четко различать, была ли это украинская группа, действующая по приказу Украины, или проукраинская группа, действующая без ведома правительства. "Но я предостерегаю от поспешных выводов", - сказал Писториус в кулуарах саммита НАТО в Стокгольме.

Писториус заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину", является "столь же высокой".

Напомним, 7 марта влиятельное издание The New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

В сообщении немецкой телекомпании ARD и газеты Zeit утверждается, что немецкие власти смогли идентифицировать лодку, использовавшуюся для диверсионной операции. В нем говорилось, что группа из пяти мужчин и одной женщины по поддельным паспортам арендовала яхту у польской компании, принадлежащей гражданам Украины, но национальность преступников не установлена.