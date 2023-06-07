Підрив Каховської ГЕС: Зеленський звернувся до світу
Підірвавши Каховську ГЕС російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Зеленський у зверненні до світової спільноти повідомив, що Росія навмисно знищила дамбу Каховської ГЕС. По-перше, для шантажу світу, по друге, щоб використати повінь, як зброю.
Український лідер зазначив, що терористичний акт РФ для всіх у світі виглядає однаково, рукотворні катастрофи – це зло.
"Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом", - підкреслив президент.
Росія знищила Каховську ГЕС
Російська окупаційна армія, вночі 6 червня, навмисно підірвала дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення десятки населених пунктів. У Херсонській області триває евакуація.
Джо Байден відповідаючи на запитання журналістки про наслідки знищення греблі Каховської ГЕС заявив, що США допоможуть Україні.
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