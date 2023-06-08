UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підрив Каховської ГЕС: в Олешківській громаді через затоплення загинули дев'ять людей

Фото в Олешківській громаді через затоплення загинули вже дев'ятеро людей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Олешках та прилеглих населених пунктах, які зараз затоплені, відомо вже про дев'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Олешків Євгена Рищука в ефірі телемарафону.

"Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви", - розповів міський голова.

При цьому він уточнив, що всього станом на сьогодні підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали заміновану Каховську ГЕС. Через це низка населених пунктів Херсонської області почало затоплювати.

Найбільше від дій росіян постраждали жителі міст та сіл лівобережної частини регіону, яка перебуває під контролем РФ. Там не було проведено евакуацію мирного населення.

Вже вчора, 7 червня, Рищук розповідав про трьох загиблих через затоплення.

Детально про наслідки підриву греблі станом на 8 червня - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьКаховська ГЕСОлешкиВійна Росії проти України