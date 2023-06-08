Підрив Каховської ГЕС: в Олешківській громаді через затоплення загинули дев'ять людей

"Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви", - розповів міський голова.

При цьому він уточнив, що всього станом на сьогодні підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали заміновану Каховську ГЕС. Через це низка населених пунктів Херсонської області почало затоплювати.

Найбільше від дій росіян постраждали жителі міст та сіл лівобережної частини регіону, яка перебуває під контролем РФ. Там не було проведено евакуацію мирного населення.

Вже вчора, 7 червня, Рищук розповідав про трьох загиблих через затоплення.

Детально про наслідки підриву греблі станом на 8 червня - у матеріалі РБК-Україна.