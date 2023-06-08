Подрыв Каховской ГЭС: в Олешковской общине из-за затопления погибли девять человек

"Уже к этому часу буквально выловили уже 8 тел. Мы видим, что это будут не последние жертвы", - рассказал городской глава.

При этом он уточнил, что всего по состоянию на сейчас подтверждены девять случаев гибели жителей Олешковской общины из-за затопления.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня россияне подорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за этого ряд населенных пунктов Херсонской области начало затапливать.

Больше всего от действий россиян пострадали жители городов и сел левобережной части региона, которая находится под контролем РФ. Там не была проведена эвакуация мирного населения.

Уже вчера, 7 июня, Рыщук рассказывал о трех погибших из-за затопления.

Детально о последствиях подрыва дамбы по состоянию на 8 июня - в материале РБК-Украина.