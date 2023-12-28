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Підрив Каховської ГЕС: на окупованій РФ території загинули щонайменше сотні людей, - AP

Фото: наслідки підриву Каховської ГЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час повені після підриву загарбниками Каховської ГЕС на окупованій Росією території загинули щонайменше сотні людей. Підконтрольна країні-агресору окупаційна влада значно й навмисно занижувала кількість жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Варто зазначити, сама ж Росія заявляла, що на підконтрольній їй території після підриву дамби Каховської ГЕС потонули 59 людей.

Розслідування AP показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одних лише окупованих Олешках Херсонської області. На той час місто було одним із найбільш густонаселених у постраждалих від повені районах із близько 16 тисячами жителів.

Журналісти зазначають, що точна кількість загиблих в Олешках і загалом у регіоні може ніколи не стати відомою, навіть коли українські війська повернуть територію і зможуть провести розслідування на місці.

Агентство наголошує, що російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм.

Для розслідування AP поспілкувалося, зокрема, з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках та однією волонтеркою, яка ховала тіла і сказала, що пізніше їй погрожувала російська поліція. А також з двома інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській стороні.

Російська ж влада не відповіла на прохання журналістів про коментар.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

За даними Національного банку України, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх.

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Херсонська областьОлешкиВійна Росії проти України