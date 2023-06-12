Підрив Каховської ГЕС: кількість зниклих безвісти у Херсонській області зросла

Зазначається, що у Херсонській області 46 населених пунктів залишаються підтопленими. З них 32 (3801 будинок) - на підконтрольній території, 14 - на тимчасово окупованому лівому березі.

Через катастрофу загинуло 8 людей. Ще 42 особи вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей. При цьому було евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб.

Тим часом у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Відомо про загибель двох людей. Було евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей.

Окрім того, у Дніпропетровській області відсутнє водопостачання у майже 165 тисяч абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвіз води та пошук варіантів стабільної її подачі.

"Фіксуємо стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Посилюємо безпекові заходи для попередження травмування людей та випадків крадіжок, - наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Тим часом поліція отримала 1927 заяв із повідомленнями про підтоплення особистого майна від мешканців Херсонської області.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях затопило десятки населених пунктів. Рівень затоплення у Херсонській області знизився на 64 см, вода наразі на позначці 3 м 29 см.

При цьому у воду змило ворожі склади зброї на лівому березі Дніпра, тому російські боєприпаси та міни понесло течією до берегів.

У Силах оборони українців закликали не прибирати сміття узбережжя до перевірки вибухотехніків, адже можна наткнутися на міни та вибухівку.

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