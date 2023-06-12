Подрыв Каховской ГЭС: количество пропавших без вести в Херсонской области возросло

В Херсонской области 46 населенных пунктов остаются подтопленными. Из них 32 (3801 дом) - на подконтрольной территории, 14 - на временно оккупированном левом берегу.

Из-за катастрофы погибли 8 человек. Еще 42 человека считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей. При этом было эвакуировано 2743 человек, из которых 205 детей и 76 маломобильных.

Между тем, в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Известно о гибели двух человек. Были эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей.

Кроме того, в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение почти 165 тысяч абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов ее стабильной подачи.

"Фиксируем стабильное снижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Усиливаем меры по предупреждению травмирования людей и случаев краж", - подчеркнул министр внутренних дел Игорь Клименко.

Между тем, полиция получила 1927 заявлений с сообщениями о подтоплении личного имущества от жителей Херсонской области.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

После того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской и Николаевской областях, затопило десятки населенных пунктов. Уровень затопления в Херсонской области снизился на 64 см, вода на отметке 3 м 29 см.

При этом в воду смыло вражеские склады оружия на левом берегу Днепра, поэтому российские боеприпасы и мины унесло течением к берегам.

В Силах обороны украинцев призвали не убирать мусор с побережья до проверки взрывотехников, ведь можно наткнуться на мины и взрывчатку.

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