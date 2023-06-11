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Підрив Каховської ГЕС: кількість зниклих безвісти зросла

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Неділя 11 червня 2023 02:17
Підрив Каховської ГЕС: кількість зниклих безвісти зросла Фото: зниклими безвісти у Херсонській області вважаються 29 людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Станом на вечір 10 червня зниклими безвісти вважаються 29 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

За даними МВС України, у Херсонській області підтопленими залишаються 46 населених пунктів, 32 з них – на підконтрольній Україні території. З них евакуйовано 2699 осіб, зниклими безвісти 29 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, з них евакуйовано 982 особи.

Ситуація на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС 6 червня вода затопила частину Херсонської області. Найбільше постраждали населені пункти, що знаходяться у прибережній зоні Дніпра.

Окупанти ігнорують заклики мешканців про евакуацію та забороняють залишати підтоплені населені пункти. Наприклад, сьогодні армія РФ артилерією атакувала Херсон, через обстріл двоє волонтерів отримали поранення.

У той же час, за повідомленнями ОВА, на Херсонщині рівень води почав знижуватися. За ніч вода відступила ще на 31 см.

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Херсонська область
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