Підрив Каховської ГЕС: кількість зниклих безвісти зросла
Російські війська вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Станом на вечір 10 червня зниклими безвісти вважаються 29 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.
За даними МВС України, у Херсонській області підтопленими залишаються 46 населених пунктів, 32 з них – на підконтрольній Україні території. З них евакуйовано 2699 осіб, зниклими безвісти 29 осіб.
У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, з них евакуйовано 982 особи.
Ситуація на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС 6 червня вода затопила частину Херсонської області. Найбільше постраждали населені пункти, що знаходяться у прибережній зоні Дніпра.
Окупанти ігнорують заклики мешканців про евакуацію та забороняють залишати підтоплені населені пункти. Наприклад, сьогодні армія РФ артилерією атакувала Херсон, через обстріл двоє волонтерів отримали поранення.
У той же час, за повідомленнями ОВА, на Херсонщині рівень води почав знижуватися. За ніч вода відступила ще на 31 см.
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