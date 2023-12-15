Підрив гранат у сільраді на Закарпатті розслідуватимуть як теракт
Фото: підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфікуватимуть як теракт (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Правоохоронці порушать справу за фактом підриву гранат у сільраді на Закарпатті. Розслідуватимуть подію як терористичний акт.
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела та прес-службу Нацполіції.
Як розповіли джерела видання у правоохоронних органах подію розслідуватимуть як терористичний акт. Чим займеться СБУ.
Підтвердження від правоохоронців
Згодом в Нацполіції повідомили, що слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.
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