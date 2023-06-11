Підрив ГЕС. Росіяни не знають, як вирішити проблему з водопостачанням в Криму, - ЦНС

За даними ЦНС, після підриву росіянами Каховської ГЕС, в тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

"Водночас московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова Аксьнову щодо замовчування критичної ситуації. Чіткого плану того як розв'язувати проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому ТОТ АР Крим окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів північнокримським каналом", - пояснили в центрі.

В контексті цього, ворог намагається не допустити паніки серед місцевого населення, зокрема, висвітлення злочинних дій російської армії.

"Замість роботи в плані інфраструктурному, росіяни вкотре дотримуються своїх пропагандистських методів. Такі дії на ТОТ Криму вказують на те, що росіяни мають сумніви щодо можливостей втримати півострів", - додали в ЦНС.

Дії України щодо винних в підриві дамби

Українське підпілля фіксує всіх окупантів та колаборантів.

"На них чекає неминуче покарання за всі злочини скоєні проти народу України", - пояснили в ЦНС.

У зв’язку з цим, Центр національного спротиву закликав громадян України на тимчасово окупованих територіях допомагати осередкам руху спротиву та безпечно співпрацювати через соціальні мережі з представниками Сил оборони України.

Як повідомити про ворога

Всі українці мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту "єВорог" надсилати інформацію про переміщення чи техніку окупантів.

Про те, як безпечно повідомити допомогти військовим надаючи інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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