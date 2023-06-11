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Подрыв ГЭС. Россияне не знают, как решить проблему с водоснабжением в Крыму, - ЦНС

Фото: россияне взорвали Каховскую ГЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После подрыва россиянами Каховской ГЭС, в Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением. В то же время кремлевская власть дала указание руководителю оккупационной администрации полуострова Сергею Аксенову по замалчиванию критической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, после подрыва россиянами Каховской ГЭС, во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением.

"В то же время московские кураторы дали указание руководителю оккупационной администрации полуострова Аксенову по замалчиванию критической ситуации. Четкого плана того как решать проблему с обеспечением пресной водой жителей полуострова оккупанты не имеют. Поэтому ТОТ АР Крым оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставки воды на полуостров северокрымским каналом", - пояснили в центре.

В контексте этого, враг пытается не допустить паники среди местного населения, в частности, освещение преступных действий российской армии.

"Вместо работы в плане инфраструктурном, россияне в очередной раз придерживаются своих пропагандистских методов. Такие действия на ВОТ Крыма указывают на то, что россияне сомневаются в возможностях удержать полуостров", - добавили в ЦНС.

Действия Украины в отношении виновных в подрыве дамбы

Украинское подполье фиксирует всех оккупантов и коллаборационистов.

"Их ждет неминуемое наказание за все преступления, совершенные против народа Украины", - пояснили в ЦНС.

В связи с этим, Центр национального сопротивления призвал граждан Украины на временно оккупированных территориях помогать ячейкам движения сопротивления и безопасно сотрудничать через социальные сети с представителями Сил обороны Украины.

Как сообщить о враге

Все украинцы имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" присылать информацию о перемещении или технику оккупантов.

О том, как безопасно сообщить помочь военным предоставляя информацию о расположении оккупантов или вражеской техники можно узнать в материале РБК-Украина.

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