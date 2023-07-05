Підрив ГЕС. Нестача води торкнеться півмільйона мешканців Запорізької області, - Федоров

Підривом Каховської дамби російські окупанти знищили систему водопостачання регіону, а також заподіяли непоправну шкоду для екології та зруйнували сільське господарство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

Федоров повідомив, що громади, які використовували для пиття дніпровську воду, наразі лишились без водопостачання і змушені використовувати інші джерела, які, за словами мера, не завжди безпечні для здоров’я.

Він також повідомив, що в населених пунктах, які користуються водою зі свердловин, вже відчувається нестача води, до того ж внаслідок руйнування ГЕС була повністю зруйнована система зрошення, а отже нині не може бути мови про ефективне сільське господарство в Запорізькій області.

"Після деокупації проблема нестачі води торкнеться приблизно півмільйона громадян, адже саме така кількість мешканців ТОТ користувалася водою із Західного групового водоводу", - повідомив Федоров.

Підрив Каховської ГЕС та епідеміологічна ситуація

Нагадаємо, російські військові підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня. Внаслідок цього теракту Херсонську область затопило десятками тисяч кубометрів води, десятки населених пунктів опинилися під водою.

При цьому на окупованій частині Херсонської області російські загарбники не лише не проводили евакуацію, а й забороняли місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно.

Так, тільки в тимчасово підконтрольних військам РФ Олешках відомо про понад 500 випадків загибелі людей.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС у воду потрапили трупи тварин, отрутохімікати, паливо та ін. Тому в Херсонській області фіксують наявність у воді холерної та кишкової палички.

За інформацією МОЗ, в Україні не зафіксували спалах інфекційних захворювань після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Однак, за даними Генштабу, у тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області різко зросла кількість випадків захворювань на гострі кишкові інфекції.

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