Подрыв ГЭС. Недостаток воды коснется полмиллиона жителей Запорожской области, - Федоров

Подрывом Каховской дамбы российские оккупанты уничтожили систему водоснабжения региона, а также причинили непоправимый вред для экологии и разрушили сельское хозяйство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

Федоров сообщил, что общины, которые использовали для питья днепровскую воду, сейчас остались без водоснабжения и вынуждены использовать другие источники, которые, по словам мэра, не всегда безопасны для здоровья.

Он также сообщил, что в населенных пунктах, которые пользуются водой из скважин, уже ощущается нехватка воды, к тому же в результате разрушения ГЭС была полностью разрушена система орошения, а значит сейчас не может быть речи об эффективном сельском хозяйстве в Запорожской области.

"После деоккупации проблема нехватки воды коснется примерно полмиллиона граждан, ведь именно такое количество жителей ВОТ пользовалась водой из Западного группового водовода", - сообщил Федоров.

Подрыв Каховской ГЭС и эпидемиологическая ситуация

Напомним, российские военные взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. В результате этого теракта Херсонскую область затопило десятками тысяч кубометров воды, десятки населенных пунктов оказались под водой.

При этом на оккупированной части Херсонской области российские захватчики не только не проводили эвакуацию, но и запрещали местному населению эвакуироваться в более безопасные районы самостоятельно.

Так, только во временно подконтрольных войскам РФ Олешках известно более 500 случаев гибели людей.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в воду попали трупы животных, ядохимикаты, топливо и т.д. Поэтому в Херсонской области фиксируют наличие в воде холерной и кишечной палочки.

По информации Минздрава, в Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Однако, по данным Генштаба, во временно оккупированных Скадовской и Генической Херсонской области резко возросло количество случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями.

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