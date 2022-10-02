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Підрив авто "Укртелекому" у Сумській області. Прокуратура розпочала розслідування

Фото: розпочато розслідування через підрив авто у Тростянці (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці розпочали розслідування через підрив на міні автомобіля "Укртелекому" у Сумської області. Внаслідок події загинув водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокуратура уточнила, що трагедія сталася у місті Тростянець Охтирського району. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Зараз продовжуються слідчі дії за участі співробітників поліції та прокуратури. Далі матеріали справи передадуть до управління СБУ у Сумській області.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, авто зв'язківців "Укртелекому" у Тростянці з'їхало на узбіччя дороги та підірвалося на російській міні. Унаслідок вибуху загинув водій машини, ще троє осіб отримали поранення і були госпіталізовані.

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ТростянецВибух