Підрив авто "Укртелекому" у Сумській області. Прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура уточнила, що трагедія сталася у місті Тростянець Охтирського району. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Зараз продовжуються слідчі дії за участі співробітників поліції та прокуратури. Далі матеріали справи передадуть до управління СБУ у Сумській області.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, авто зв'язківців "Укртелекому" у Тростянці з'їхало на узбіччя дороги та підірвалося на російській міні. Унаслідок вибуху загинув водій машини, ще троє осіб отримали поранення і були госпіталізовані.

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