Подрыв авто "Укртелекома" в Сумской области. Прокуратура начала расследование

Прокуратура уточнила, что трагедия произошла в городе Тростянец Ахтырского района. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

В настоящее время продолжаются следственные действия с участием сотрудников полиции и прокуратуры. Далее материалы дела будут переданы в управление СБУ в Сумской области.

Напомним, сегодня, 2 октября, авто связистов "Укртелекома" в Тростянце съехало на обочину дороги и подорвалось на российской мине. В результате взрыва погиб водитель машины, еще трое человек получили ранения и были госпитализированы.

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