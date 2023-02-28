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Підрив А-50 у Білорусі. У Мачулищі прилетіли літаки з центру обслуговування, - Гаюн

Фото: Росія направила до Білорусі літаки з центру обслуговування А-50 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталія Юрченко

На білоруський аеродром "Мачулищі" після підриву літака-навідника А-50 прилетіли борти з російського центру обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, ввечері 26 лютого після інформації про диверсії на аеродром "Мачулищі" прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) і Ан-26 ПКС РФ.

Вранці наступного дня Іл-76 полетів на російський аеродром "Іваново-Північний". Там дислокується 610-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу, авіаційно-технічна база і 308-й авіаремонтний завод. Сьогодні на "Іваново-Північний" полетів і Ан-26.

Моніторингова група зазначає, що саме у цьому центрі перебувають на зберіганні літаки А-50. Згідно з супутниковими знімками за липень 2022 року, на аеродромі перебувало щонайменше 9 літаків ДРЛО А-50 і ще один - на ремонті.

"Беларускі Гаюн" вважає, що ці факти можуть свідчити про проблеми з літаком ДРЛС А-50У, який був пошкоджений внаслідок диверсії білоруських партизанів.

"За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на аеродромах Білорусі у різний час знаходилося не менше чотирьох літаків ДРЛО А-50 (RF-50608 - знаходиться в РБ зараз, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Це означає, що ВКС РФ мали у своєму розпорядженні не менше ніж чотирма робітниками А-50 (до 26 лютого 2023 року)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на білоруському аеродромі "Мачулищі" 26 лютого пролунали вибухи, внаслідок чого нібито був пошкоджений літак дальнього радіолокаційного стеження А-50. Пізніше білоруські партизани заявили про причетність до диверсії.

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