Підрив А-50 у Білорусі. У Мачулищі прилетіли літаки з центру обслуговування, - Гаюн

Так, ввечері 26 лютого після інформації про диверсії на аеродром "Мачулищі" прилетіли військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) і Ан-26 ПКС РФ.

Вранці наступного дня Іл-76 полетів на російський аеродром "Іваново-Північний". Там дислокується 610-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу, авіаційно-технічна база і 308-й авіаремонтний завод. Сьогодні на "Іваново-Північний" полетів і Ан-26.

Моніторингова група зазначає, що саме у цьому центрі перебувають на зберіганні літаки А-50. Згідно з супутниковими знімками за липень 2022 року, на аеродромі перебувало щонайменше 9 літаків ДРЛО А-50 і ще один - на ремонті.

"Беларускі Гаюн" вважає, що ці факти можуть свідчити про проблеми з літаком ДРЛС А-50У, який був пошкоджений внаслідок диверсії білоруських партизанів.

"За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на аеродромах Білорусі у різний час знаходилося не менше чотирьох літаків ДРЛО А-50 (RF-50608 - знаходиться в РБ зараз, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Це означає, що ВКС РФ мали у своєму розпорядженні не менше ніж чотирма робітниками А-50 (до 26 лютого 2023 року)", - йдеться у повідомленні.