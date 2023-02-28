Подрыв А-50 в Беларуси. В Мачулищи прилетели самолеты из центра обслуживания, - Гаюн

Вечером 26 февраля после информации о диверсии на аэродром "Мачулищи" прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ПКС РФ.

Утром следующего дня Ил-76 улетел на российский аэродром "Иваново-Северный". Там дислоцируется 610-й центр боевого применения и переобучение летного состава, авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод. Сегодня на "Иваново-Северный" улетел и Ан-26.

Мониторинговая группа отмечает, что именно в этом центре находятся на хранении самолеты А-50. Согласно спутниковым снимкам за июль 2022 года, на аэродроме находилось по меньшей мере 9 самолетов ДРЛО А-50 и еще один - на ремонте.

"Беларускі Гаюн" считает, что эти факты могут свидетельствовать о проблемах с самолетом ДРЛС А-50У, поврежденным в результате диверсии белорусских партизан.

"За время полномасштабного вторжения РФ в Украину на аэродромах Беларуси в разное время находилось не менее четырех самолетов ДРЛО А-50 (RF-50608 - находится в РБ сейчас, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Это означает, что ВКС РФ располагали не менее чем четырьмя рабочими А-50 (до 26 февраля 2023 года)", - говорится в сообщении.