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Підрахунок голосів на виборах в Ірані вказує на другий тур за участю ліберального кандидата

Субота 29 червня 2024 05:03
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Підрахунок голосів на виборах в Ірані вказує на другий тур за участю ліберального кандидата Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Останні дані підрахунку голосів на дострокових президентських виборах в Ірані говорять про незначне лідерство кандидата-реформатора Масуда Пезешкіана. Проте він навряд чи набере 50% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На цей час Пезешкіан набрав приблизно 1595345 голосів, трохи випереджаючи свого опонента Саїда Джалілі, у якого наразі 1594868 голосів - різниця всього в 477 голосів.

Крім того, напівофіційне інформаційне агентство Tasnim з посиланням на неофіційні підрахунки голосів повідомило, що вибори, швидше за все, перейдуть у другий тур між Пезешкіаном та Джалілі на тлі прогнозів рекордно низької явки виборців.

Пезешкіан отримав 42,2% усіх голосів, а Джалілі - 38%, повідомляє Tasnim, не уточнюючи джерело даних.

Напівофіційне інформаційне агентство Mehr також прогнозує, що жоден із кандидатів не набере 50% голосів (поріг, необхідний для повної перемоги на виборах), і другий тур відбудеться 5 липня.

Tasnim також прогнозує, що загальна явка становитиме близько 40%, що є найнижчим показником за всю історію з початку президентських виборів в Ірані після Ісламської революції 1979 року.

Нагадаємо, в Ірані пройшло голосування на виборах президента. Єдиний кандидат-реформіст Масуд Пезешкіан пообіцяв шукати "дружніх відносин" із Заходом, намагаючись спонукати прихильників прийти на виборчі дільниці.

Детальніше про вибори президента Ірану - що потрібно знати та якими будуть наслідки.

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