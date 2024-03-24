Підраховані збитки енергосистемі без урахування останньої атаки

Світлана Грінчук заявила про суму 11,5 млрд доларів без урахування останньої атаки.

"Ми активно співпрацювали зі Світовим банком, який проводив глобальне дослідження збитків саме енергетики внаслідок атак. І за час війни, не враховуючи останню атаку, це було 11,5 млрд доларів. Думаю, ця остання атака також оцінюватиметься великими сумами, можливо мільярдами доларів, тому що було завдано багато збитків", - зазначила Грінчук.

За словами заступника, російська атака 22 березня була однією з наймасштабніших у війні.

"Вчорашня (22 березня - прим.ред) атака була однією з наймасштабніших з початку війни. Були атаковані та завдані поразки багатьом об'єктам по всій території України. Це і об'єкти генерації та об'єкти системи розподілу, системи передачі електроенергії. Близько мільйона споживачів залишилися без електроенергії", - заявила заступник міністра.

Найскладніша ситуація, за словами Грінчук - у Харківській області. Там можуть бути погодинні відключення для стабілізації електроенергії.

"У Харкові та Харківській області, де враження були дуже великі та швидко відновити електроенергію неможливо. Наразі відбувається розбір завалів, оцінка можливості ремонту, заміни обладнання, шукаємо це обладнання по всій Україні та з партнерами співпрацюємо зараз", - заявила заступник міністра.