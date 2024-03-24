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Подсчитаны убытки энергосистеме без учета последней атаки

Фото: подсчитаны убытки энергосистеме без учета последней атаки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Минэнерго назвали сумму убытков от военных действий россиян без учета последней атаки.

Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

Светлана Гринчук заявила о сумме 11,5 млрд долларов без учета последней атаки.

"Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование убытков именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было 11,5 млрд долларов. Думаю, эта последняя атака также будет оцениваться крупными суммами, возможно миллиардами долларов , потому что был нанесен много ущерба", - отметила Гринчук.

По словам зама, российская атака 22 марта была одной из самых масштабных в войне.

"Вчерашняя (22 марта - прим.ред) атака была одной из самых масштабных с начала войны. Были атакованы и нанесены поражения многим объектам по всей территории Украины. Это и объекты генерации и объекты системы распределения, системы передачи электроэнергии. Около миллиона потребителей остались без электроэнергии", - заявила заместитель министра.

Самая сложная ситуация, по словам Гринчук - в Харьковской области. Там могут быть почасовые отключения для стабилизации электроэнергии.

"В Харькове и Харьковской области, где впечатления были очень большие и быстро восстановить электроэнергию невозможно. Сейчас происходит разбор завалов, оценка возможности ремонта, замены оборудования, ищем это оборудование по всей Украине и с партнерами сотрудничаем сейчас", - заявила замминистра.

Атаки россиян по энергосистеме Украины

Ранее мы писали, что энергетики рассказали о ситуации с энергообеспечением Одесской области.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина все еще приходит в себя от обстрелов энергосистемы, а в части общин действуют графики экстренных отключений света.

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