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Енергетики розповіли про ситуацію з енергозабезпеченням Одеської області

Субота 23 березня 2024 21:31
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Енергетики розповіли про ситуацію з енергозабезпеченням Одеської області Фото: енергетики розповіли про ситуацію з енергозабезпеченням Одеської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Після вчорашнього обстрілу в Одеській області продовжує зберігатися складна ситуація в енергосистемі, через що в регіоні застосовані графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Це вимушений захід. Його причини - мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій "Укренерго", та зростання споживання", - йдеться в ньому.

Водночас в компанії ДТЕК повідомляють, що стабілізаційні графіки відключень світла необхідні для збереження стабільності в енергосистемі області. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджене ворогом обладнання, щоб повністю усунути наслідки останнього обстрілу енергетичної інфраструктури.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в домівки всіх жителів Одещини", - наголосили в ДТЕК.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна все ще оговтується від обстрілів енергосистеми, а в частині громад діють графіки екстрених відключень світла.

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