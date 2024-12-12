Штрафи для ФОПів у 2025 році: експерт розповів, за що доведеться "розщедритися"

Наступного року усіх підприємців в Україні чекають нововведення. Мова йде про штрафи та повернення Єдиного соціального внеску (ЄСВ) для більшості фізичних осіб-підприємців.

Штрафи для підприємців

З січня 2025 року штрафи за порушення трудового законодавства буде збільшено. Для прикладу, за помилку в обліку робочого часу треба буде заплатити до 8 000 гривень.

"За одного неоформленого працівника - 8 мінімальних зарплат, тобто 64 000 гривень. За недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці - 16 000 гривень. За недопуск інспектора праці до перевірки - 128 000 гривень", - повідомив Трунов.

Окрім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №894, з 1 січня 2025 року більшість підприємців зобов’язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків. Однак, це не стосується платників першої групи єдиного податку. До них відносяться ФОПи, що надають побутові послуги населенню або займаються роздрібною торгівлею на ринках.

"Це означає, що навіть у найменших селах підприємець повинен встановити POS-термінал або інші платіжні засоби", - зазначив Вячеслав Трунов.

ФОПів, які не нададуть своїм клієнтам можливість оплачувати покупки банківською карткою, чекатимуть штрафи. Зокрема, 3400 гривень за перше порушення та 17 000 гривень за повторне порушення.

Єдиний соціальний внесок

Єдиний соціальний внесок є платежем, який сплачують всі роботодавці та самозайняті особи. У 2025 році ЄСВ повернуть для всіх ФОПів. У тому числі і для тих, хто тимчасово не веде свою діяльність та не отримує дохід.

ФОПи всіх груп сплачують єдиний соціальний внесок за ставкою 22%. Зокрема, з мінімальної заробітної плати у розмірі - 8000 гривень. Тобто мінімальна сума ЄСВ на місяць становить 1760 гривень або за квартал - 5280 гривень, або за рік - 21 120 гривень.

"Ця сума є мінімальною. ФОПи на загальній системі оподаткування, які мають більший дохід, платять 22% від реальної суми доходу, але не більше, ніж із суми 160 000 гривень на місяць", - заявив Трунов.

За несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (після 20 числа місяця) нараховується штраф. Зокрема, одноразова штрафна сплата 20% від непогашеної суми та 0,1% від суми за кожен день прострочення сплати.

Враховуючи, що на 2025 рік мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 гривень за квартал, то одноразовий штраф дорівнює 1056 гривень. А також 5,28 гривні щодня до погашення прострочення.