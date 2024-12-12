Штрафы для ФОПов в 2025 году: эксперт рассказал, за что придется "раскошелиться"

В следующем году всех предпринимателей в Украине ждут нововведения. Речь идет о штрафах и возвращении Единого социального взноса (ЕСВ) для большинства физических лиц-предпринимателей.

Штрафы для предпринимателей

С января 2025 года штрафы за нарушение трудового законодательства будут увеличены. Например, за ошибку в учете рабочего времени нужно будет заплатить до 8 000 гривен.

"За одного неоформленного работника - 8 минимальных зарплат, то есть 64 000 гривен. За несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда - 16 000 гривен. За недопуск инспектора труда до проверки - 128 000 гривен", - сообщил Трунов.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров №894, с 1 января 2025 года большинство предпринимателей обязаны обеспечить возможность безналичных расчетов. Однако это не касается плательщиков первой группы единого налога. К ним относятся ФОП, предоставляющие бытовые услуги населению или занимающиеся розничной торговлей на рынках.

"Это значит, что даже в самых маленьких селах предприниматель должен установить POS-терминал или другие платежные средства", - отметил Вячеслав Трунов.

ФОП, которые не предоставят своим клиентам возможность оплачивать покупки банковской картой, будут ждать штрафы. В частности, 3400 гривен за первое нарушение и 17 000 гривен за повторное нарушение.

Единый социальный вклад

Единый социальный взнос - это платеж, который платят все работодатели и самозанятые лица. В 2025 году ЕСВ вернут для всех ФОП. В том числе и для тех, кто на время не ведет свою деятельность и не получает доход.

ФОП всех групп платят единый социальный взнос по ставке 22%. В частности, по минимальной заработной плате в размере - 8000 гривен. То есть минимальная сумма ЕСВ в месяц составляет 1760 гривен или за квартал - 5280 гривен, или за год - 21 120 гривен.

"Эта сумма минимальна. ФОП на общей системе налогообложения, имеющие больший доход, платят 22% от реальной суммы дохода, но не больше, чем из суммы 160 000 гривен в месяц", - заявил Трунов.

За несвоевременную уплату единого социального взноса (после 20 числа месяца) начисляется штраф. В частности, единовременная штрафная уплата 20% от непогашенной суммы и 0,1% от суммы за каждый день просрочки уплаты.

Учитывая, что на 2025 год минимальный ЕСВ для ФОП составляет 5280 гривен за квартал, то одноразовый штраф равен 1056 гривен. А также 5,28 гривны ежедневно до погашения просрочки.