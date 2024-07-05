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Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ

Украина, Пятница 05 июля 2024 09:04
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Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ Фото: зарплаты в Украине растут из-за нехватки квалифицированных рабочих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предприятия в Украине испытывают нехватку рабочей силы, которая оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (июль 2024 года).

"Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения", - говорится в обзоре.

Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ

По расчетам НБУ, в июне средняя зарплата в резюме выросла до 20,5 тысяч гривен, в вакансиях - до 19,5 тысяч гривен.

Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ

Рынок труда

По данным НБУ, ухудшение экономической активности из-за дефицита э/э обусловило ослабление спроса на труд, но предложение рабочей силы сезонно возросло несмотря на активизацию миграции.

Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ

Количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось в июне (обычно они сезонно растут, в частности, благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем. Однако за отдельными профессиями (в частности, охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий, говорится в обзоре.

Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.

В то же время миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов возросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом э/э.

Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ

Растет и адаптация мигрантов за границей, в том числе их занятость, отмечают в НБУ.

Предприниматели вынуждены повышать зарплаты украинцам, - НБУ

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8% , реальной (с учетом инфляции) – на 8,1%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная – на 6,5%.

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