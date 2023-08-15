Підприємці виготовили непридатні для використання боєприпаси: їм повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві подружжю, колишнім керівникам двох приватних підприємств, які виготовили непридатні для використання боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, одне з комерційних підприємств, яке було субпідрядником у виконанні державного оборонного замовлення на виготовлення артилерійських снарядів, отримало від Міноборони попередню оплату в сумі понад 2,8 млн гривень.

За тримані кошти підприємство закупило в іншого субпідрядника порох, який не відповідав вимогам технічних умов. В свою чергу це призвело до постачання в подальшому до Міноборони боєприпасів, які не придатні до використання за призначенням. Партія не була допущена до застосування у ЗСУ.

Підприємці отримали підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Під час досудового розслідування перевіряється можлива причетність окремих службових осіб Міноборони до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначимо, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що в Україні значно наростили темпи виробництва боєприпасів, але для забезпечення потреб армії цього замало.

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