Україна наростила виробництво боєприпасів, але цього ще недостатньо, - Камишин

В Україні значно наростили темпи виробництва боєприпасів, але для забезпечення потреб армії цього замало.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"З січня по липень ми виробили вдесятеро більше, ніж за 2022. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси", - розповів міністр.

Він додав, що Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та об'єднання зусиль, щоб армія швидше отримувала необхідні ресурси.

Камишін заявив, що для великих міжнародних компаній наразі відкриваються великі можливості для виробництва та тестування свого озброєння в умовах реальної війни в Україні.

"Виробляти в Україні, тестувати продукцію в Україні, проводити дослідження та розробки в Україні, модернізувати продукт в Україні. Наприкінці війни у них буде найкращий продукт", - зазначив чиновник.

Виробництво боєприпасів в Україні

Україна продовжує покращувати виробництво боєприпасів після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Зокрема, Камишін ще у липні заявляв про те, що у червні цього року вітчизняний оборонно-промисловий комплекс виробив більше артилерійських та мінометних снарядів, ніж за минулий рік.

Також боєприпаси надають Україні і союзники. Зокрема, нещодавно розпочалася реалізація проекту мільйон снарядів для нашої країни від Євросоюзу.