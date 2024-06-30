Предприниматели в Украине могут получить грант до 15 тысяч долларов: какие условия
Украинские предприниматели могут получить до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Грант можно получить в рамках программы "Создай".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Грант могут получить:
- женщины-предприниматели ФЛП/ООО/частное предприятие с долей участия более 50%, зарегистрированных и действующих в Украине;
- бизнес должен находиться в области производства и переработки;
- грантополучатели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,
- предприниматели не должны иметь задолженности перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;
- бизнес должен быть официально зарегистрирован и работать.
Как отмечают в правительстве, средства могут быть направлены на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также на покупку программного обеспечения и обучения (не более 30% гранта).
Этапы получения гранта:
- подача заявки на участие в первом этапе;
- рассмотрение заявки и приглашение ко второму этапу;
- представление плана развития и документов;
- проверка деловой репутации;
- принятие решения о предоставлении гранта;
- получение гранта и развитие производства.
Внимание! Подать заявку можно до 31 июля. Для этого нужно заполнить форму на сайте.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто из украинцев может получить грант в размере от 50 до 250 тысяч гривен на создание и развитие бизнеса.
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