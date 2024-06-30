Предприниматели в Украине могут получить грант до 15 тысяч долларов: какие условия

Украинские предприниматели могут получить до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Грант можно получить в рамках программы "Создай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Грант могут получить: женщины-предприниматели ФЛП/ООО/частное предприятие с долей участия более 50%, зарегистрированных и действующих в Украине;

бизнес должен находиться в области производства и переработки;

﻿﻿грантополучатели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,

предприниматели не должны иметь задолженности перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;

﻿﻿бизнес должен быть официально зарегистрирован и работать. Как отмечают в правительстве, средства могут быть направлены на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также на покупку программного обеспечения и обучения (не более 30% гранта). Этапы получения гранта: подача заявки на участие в первом этапе;

рассмотрение заявки и приглашение ко второму этапу;

представление плана развития и документов;

проверка деловой репутации;

принятие решения о предоставлении гранта;

получение гранта и развитие производства. Внимание! Подать заявку можно до 31 июля. Для этого нужно заполнить форму на сайте.