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Предприниматели в Украине могут получить грант до 15 тысяч долларов: какие условия

Украина , Воскресенье 30 июня 2024 22:17
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Предприниматели в Украине могут получить грант до 15 тысяч долларов: какие условия Фото: украинки могут получить грант для бизнеса (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские предприниматели могут получить до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Грант можно получить в рамках программы "Создай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Грант могут получить:

  • женщины-предприниматели ФЛП/ООО/частное предприятие с долей участия более 50%, зарегистрированных и действующих в Украине;
  • бизнес должен находиться в области производства и переработки;
  • ﻿﻿грантополучатели не должны осуществлять деятельность на временно оккупированных территориях,
  • предприниматели не должны иметь задолженности перед госбюджетом и не иметь привлечений к уголовной ответственности за коррупцию;
  • ﻿﻿бизнес должен быть официально зарегистрирован и работать.

Как отмечают в правительстве, средства могут быть направлены на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также на покупку программного обеспечения и обучения (не более 30% гранта).

Этапы получения гранта:

  • подача заявки на участие в первом этапе;
  • рассмотрение заявки и приглашение ко второму этапу;
  • представление плана развития и документов;
  • проверка деловой репутации;
  • принятие решения о предоставлении гранта;
  • получение гранта и развитие производства.

Внимание! Подать заявку можно до 31 июля. Для этого нужно заполнить форму на сайте.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто из украинцев может получить грант в размере от 50 до 250 тысяч гривен на создание и развитие бизнеса.

Больше о том, что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.

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