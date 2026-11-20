У ніч проти 20 листопада Росія обстріляла у Броварах підприємство "VBH Україна", яке має естонські інвестиції. Воно отримало значні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчгого директора підприємства Юрія Ткаченка у Facebook.

"VBH Україна" пошкоджено обстрілом

Внаслідок російського удару у ніч на п’ятницу пошкоджено підприємство оптово-роздрібного постачальника комплектуючих для вікон та дверей "VBH Україна" (ТОВ "Фаубеха Україна"). 51% підприємтва належить інвестору з Естонії.

Ткаченко зазначив, що підприємство в Броварах пережило ще більш жорстокий удар від Росії, ніж попередній.

"Але нас це не зламає! Наразі проводимо всі необхідні дії для відновлення роботи. Просимо всіх поставитися з розумінням та по-партнерськи до можливих затримок у постачанні комплектуючих", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вночі випустила по Україні понад 400 дронів і понад 110 ракет, серед них - ракети з касетними боєголовками. Під удар потрапили лінії, від яких залежать атомні станції.

Крім того, внаслідок атаки російських окупантів на Київ у п'ятницю, 20 листопада, загинули семеро людей. Також у стаціонарах лікарень Києва зараз перебувають 16 поранених.