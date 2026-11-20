В ночь на 20 ноября Россия обстреляла в Броварах предприятие "VBH Украина", которое имеет эстонские инвестиции. Оно получило значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора предприятия Юрия Ткаченко в Facebook.

"VBH Украина" повреждено обстрелом

В результате российского удара в ночь на пятницу повреждено предприятие оптово-розничного поставщика комплектующих для окон и дверей "VBH Украина" (ООО "Фаубеха Украина"). 51% предприятия принадлежит инвестору из Эстонии.

Ткаченко отметил, что предприятие в Броварах пережило еще более жестокий удар от России, чем предыдущий.

"Но нас это не сломает! Сейчас проводим все необходимые действия для возобновления работы. Просим всех отнестись с пониманием и по-партнерски к возможным задержкам в поставках комплектующих", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия ночью выпустила по Украине более 400 дронов и более 110 ракет, в том числе ракеты с кассетными боеголовками. Под удар попали линии, от которых зависят атомные станции.

Кроме того, в результате атаки российских оккупантов на Киев в пятницу, 20 ноября, погибли семь человек. Также в стационарах больниц Киева находятся 16 раненых.