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На підприємстві перебували люди. Відомі подробиці ракетного обстрілу Дрогобича

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку завдали ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури Дрогобича Львівської області. На момент удару на підприємстві перебували люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дрогобицької районної військової адміністрації Степана Кулиняка.

За словами Кулиняка, терористи атакували Дрогобич о 06:25. Загалом було завдано три ракетних удари. 

"Під час першої повітряної тривоги о 6:25 відбулось влучання в об’єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. На момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, поки даних про загиблих чи постраждалих немає", - відзначив голова РВА. 

Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу й розбирати завали. Екстрені служби продовжують працювати на місці. 

Нічний обстріл України 

Цієї ночі російські терористи влаштували черговий масований обстріл по території України. Про вибухи повідомляли у Хмельницькому, Рівному й Львівській області. Зокрема ППО працювала в Києві й Черкаській області. 

Під час атаки над столицею повітряні сили "приземлили" більше 20 ворожих цілей. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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