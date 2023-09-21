На підприємстві перебували люди. Відомі подробиці ракетного обстрілу Дрогобича

За словами Кулиняка, терористи атакували Дрогобич о 06:25. Загалом було завдано три ракетних удари.

"Під час першої повітряної тривоги о 6:25 відбулось влучання в об’єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. На момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, поки даних про загиблих чи постраждалих немає", - відзначив голова РВА.

Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу й розбирати завали. Екстрені служби продовжують працювати на місці.

Нічний обстріл України

Цієї ночі російські терористи влаштували черговий масований обстріл по території України. Про вибухи повідомляли у Хмельницькому, Рівному й Львівській області. Зокрема ППО працювала в Києві й Черкаській області.

Під час атаки над столицею повітряні сили "приземлили" більше 20 ворожих цілей. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.