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На предприятии были люди. Известны подробности ракетного обстрела Дрогобыча

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры Дрогобыча Львовской области. В момент удара в предприятии находились люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Дрогобычской районной военной администрации Степана Кулиняка.

По словам Кулиняка, террористы атаковали Дрогобыч в 06:25. Всего было нанесено три ракетных удара. 

"Во время первой воздушной тревоги в 6:25 произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. Повреждена значительная часть зданий. На момент ракетного обстрела на предприятии находились работники. К счастью, пока данных о погибших или пострадавших нет", - отметил председатель РВА. 

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар и разбирать завалы. Экстренные службы продолжают работать на месте.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью российские террористы устроили очередной массированный обстрел по территории Украины. О взрывах сообщали в Хмельницком, Ровно и Львовской области. В частности ПВО работала в Киеве и Черкасской области.

При атаке над столицей воздушные силы "приземлили" более 20 враждебных целей. Подробнее об атаке – в материале РБК-Украина.

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