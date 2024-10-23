Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Постановою визначено, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими у разі потреби проводить перевірку відповідності критеріям.

За результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їх статус,

про відповідність підприємства, установи, організації критеріям.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.