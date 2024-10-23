RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Предприятия повторно проверят на критичность для бронирования от мобилизации

Фото: правительство приняло решение о бронировании от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине решили провести повторную проверку предприятий, учреждений и организаций по их соответствию критериям для бронирования работников от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 октября 2024 г. №1204.

Кабинет министров внес изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ.

Постановлением определено, что орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными в случае необходимости проводит проверку соответствия критериям.

По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

  • о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, а также отменяет их статус,
  • о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям.

Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.

Напомним, в Украине министерства определяют критическим предприятия, работники которых могут быть забронированы. В настоящее время в Украине приостановлена процедура определения критически важных предприятий до 15 ноября.

Кроме того, 20 октября стало известно о временной приостановке услуги бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это произошло из-за проведения аудита ранее забронированных граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине