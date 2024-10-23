Предприятия повторно проверят на критичность для бронирования от мобилизации

Кабинет министров внес изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ.

Постановлением определено, что орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными в случае необходимости проводит проверку соответствия критериям.

По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, а также отменяет их статус,

о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям.

Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.