Предприятия повторно проверят на критичность для бронирования от мобилизации

В Украине решили провести повторную проверку предприятий, учреждений и организаций по их соответствию критериям для бронирования работников от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 октября 2024 г. №1204.
Кабинет министров внес изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ.
Постановлением определено, что орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными в случае необходимости проводит проверку соответствия критериям.
По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:
Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.
Напомним, в Украине министерства определяют критическим предприятия, работники которых могут быть забронированы. В настоящее время в Украине приостановлена процедура определения критически важных предприятий до 15 ноября.
Кроме того, 20 октября стало известно о временной приостановке услуги бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это произошло из-за проведения аудита ранее забронированных граждан.