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У Росії повернули ліміти на продаж бензину після удару по НПЗ

03:57 03.08.2026 Пн
1 хв
Скільки літрів бензину у Волгограді можуть купити росіяни?
aimg Пилип Бойко
У Росії повернули ліміти на продаж бензину після удару по НПЗ Фото: АЗС у Росії (Getty Images)
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У Волгоградській області Росії мережі автозаправних станцій "Лукойлу" та "Газпрому" знову запровадили обмеження на продаж пального. Таке рішення ухвалили після атаки безпілотників на найбільший нафтопереробний завод регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Як повідомили в регіональному комітеті промислової політики, торгівлі та паливно-енергетичного комплексу, обмеження пояснили різким зростанням попиту на пальне.

Відтепер на автозаправних станціях "Лукойлу" та "Газпрому" одному автомобілю продають не більше 40 літрів бензину.

Крім того, мережа "Лукойл" обмежила реалізацію дизельного пального:

  • до 60 літрів у межах міста;

  • до 200 літрів на трасах.

Обмеження повернули через три дні

Як зазначає видання, нові ліміти запровадили лише через три дні після їхнього скасування.

28 липня місцева влада заявляла, що ситуація на паливному ринку стабілізувалася, і обмеження більше не потрібні.

Однак після удару безпілотників по найбільшому нафтопереробному підприємству Волгоградської області паливний ринок регіону знову зіткнувся з підвищеним попитом, що й стало підставою для повторного введення лімітів.

Контекст новини

Декілька днів тому Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Волгограді. "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Минулої ночі ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, нафтобазу та аеродром "Енгельс". Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

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пальне НПЗ Російська Федерація
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