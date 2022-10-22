Підприємства Ахметова роблять польові пічки для ЗСУ

Раніше для потреб ЗСУ на вугледобувних підприємства компанії на Дніпропетровщині виготовили 60 польових пічок. Таким чином, напередодні зими українські захисники отримують перші 110 грубок від шахтарів та ремонтників.

Раніше, в серпні, енергетики підприємств на Івано-Франківщині придбали та передали для українських захисників пікапи, мікроавтобуси та дизельні генератори, загальною вартістю понад 1 млн гривень.

Відомо, що в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував Рінат Ахметов, військові отримали вже 150 тис. бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.