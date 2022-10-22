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Предприятия Ахметова производят полевые печки для ВСУ

Фото: предприятия Ахметова делают полевые печки для ВСУ (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Ремонтники "ДТЭК Энерго" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" изготовили и передали 50 полевых печок для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Ранее для нужд ВСУ на угледобывающих предприятиях компании в Днепропетровской области изготовили 60 полевых печей. Таким образом, в преддверии зимы украинские защитники получают первые 110 печей от шахтеров и ремонтников.

Ранее, в августе, энергетики предприятий в Ивано-Франковской области приобрели и передали для украинских защитников пикапы, микроавтобусы и дизельные генераторы, общей стоимостью более 1 млн гривен.

Известно, что в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", основанной Ринатом Ахметовым, военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.

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Ринат АхметовВооруженные силы Украины