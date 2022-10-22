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Підприємства Ахметова роблять польові пічки для ЗСУ

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Субота 22 жовтня 2022 10:33
Підприємства Ахметова роблять польові пічки для ЗСУ Фото: підприємства Ахметова роблять польові пічки для ЗСУ (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Ремонтники "ДТЕК Енерго" у рамках ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" виготовили та передали 50 польових пічок для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Раніше для потреб ЗСУ на вугледобувних підприємства компанії на Дніпропетровщині виготовили 60 польових пічок. Таким чином, напередодні зими українські захисники отримують перші 110 грубок від шахтарів та ремонтників.

Раніше, в серпні, енергетики підприємств на Івано-Франківщині придбали та передали для українських захисників пікапи, мікроавтобуси та дизельні генератори, загальною вартістю понад 1 млн гривень.

Відомо, що в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував Рінат Ахметов, військові отримали вже 150 тис. бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.

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Рінат Ахметов Збройні сили України
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