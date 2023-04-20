Підполковник РФ вимагав катувати учасників АТО у Харківській області. Йому оголосили підозру

"Він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвалах без їжі та води. Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

"Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали "порядковий номер" та наказували їм відкликатись на нього. Вони примушували потерпілих "для профілактики" прибирати вулиці та копати окопи", - пояснили у прокуратурі.

Підполковнику армії РФ з позивним "Морячок" заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.