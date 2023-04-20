Подполковник РФ требовал пытать участников АТО в Харьковской области. Ему объявили подозрение

"Он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных относительно проукраински настроенных граждан и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты били людей электрошокером, палками и удерживали в подвалах без пищи и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.

"Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали им отзываться на него. Они заставляли пострадавших "для профилактики" убирать улицы и копать окопы", - пояснили в прокуратуре.

Подполковник армии РФ с позывным "Морячок" заочно уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.