Подполковник РФ требовал пытать участников АТО в Харьковской области. Ему объявили подозрение

Подполковник армии РФ требовал пытать бывших участников АТО в Харьковской области во время временной оккупации села Пески-Радьковские. Правоохранители его идентифицировали и объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных относительно проукраински настроенных граждан и военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты били людей электрошокером, палками и удерживали в подвалах без пищи и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.
"Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали "порядковый номер" и приказывали им отзываться на него. Они заставляли пострадавших "для профилактики" убирать улицы и копать окопы", - пояснили в прокуратуре.
Подполковник армии РФ с позывным "Морячок" заочно уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Напомним, что российские военные держали в плену в Харьковской области иностранцев. В частности, пытки подверглись семи гражданам Республики Шри-Ланка, студентам Купянского медицинского колледжа.
Российские солдаты и ФСБ пытали жителей Купянска в Харьковской области. Оккупанты выбивали информацию, угрожали и издевались над украинцами.
Во время временной оккупации Изюмского района Харьковской области участники вражеских диверсионных групп проводили "зачистки" местных жителей, а также издевались над украинцами, участвовавшими в антитеррористической операции.
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