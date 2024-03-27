"Підпишіть петицію". МВС попередило українців про нову схему шахраїв

"Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато - розповідаємо про нову шахрайську схему", - написали в МВС.

За даними міністерства, злочинці діють за таким алгоритмом:

пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;

просять увійти у WhatsApp;

отримують доступ до вашого акаунта.

Водночас правоохоронці пояснили українцям, як вберегти себе. Для цього необхідно дотримуватись кількох правил, закрема:

не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.

перевіряйте отриману інформацію.

"Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку - звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе", - додали в МВС.

Правоохоронці також наголосили, що посилання на офіційний сайт "Електронні петиції" виглядає так: